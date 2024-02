Przegląd prasy Boguszów-Gorce 26.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Boguszowie-Gorcach

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Boguszowa-Gorców, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć par z powiatu wałbrzyskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024!”?

To był wyjątkowy wieczór w wałbrzyskiej Starej Kopalni. W piątek, 23 lutego, o godz. 20 na scenie w Sali Łańcuszkowej uczniowie i absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugowa Kołłątaja w Wałbrzychu zaprezentowali musical Mamma Mia! 2. Here We Go Again! Na widowni występ podziwiały setki zachwyconych osób!