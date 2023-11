Przegląd prasy Boguszów-Gorce 16.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Boguszowie-Gorcach

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od wakacji przygotowuje się do naprawy magistrali doprowadzającej wodę do zakładów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poszukiwano wykonawcy, ostatecznie 15 listopada 2023 naprawę rozpoczęto własnym sumptem. Sprawdziliśmy do kiedy potrwają prace i jakie będą się z nimi wiązać utrudnienia.

Wałbrzyska policja opublikowała film, jak ćwiczą i pracują policjanci wydziału kryminalnego w Wałbrzychu. Jeśli chcecie dołączyć do tej ekipy, macie na to szansę, bo trwa właśnie rekrutacja. Wydział kryminalny to w każdej komendzie elitarny zespół, budzący respekt. To policjanci z tego zespołu rozpracowują i łapią przestępców. Czy trudno dostać się do służby kryminalnej?