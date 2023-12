Przegląd prasy Boguszów-Gorce 10.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Boguszowie-Gorcach

Prasówka Boguszów-Gorce 10.12: top 3 artykuły z wczoraj

W jednej chwili urzędnicy z Dolnośląskiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu przekreślili dorobek życia 77-letniego Jerzego Deckerta z Wałbrzycha. Całym sercem oddanego pacjentom, który w branży farmaceutycznej pracuje 55 lat. Bez zarzutu. Do czasów pandemii koronawirusa, kiedy ludzie odbijali się od drzwi zamkniętych przychodni, a on nie zostawił ich bez leków. Dziś nie ma co jeść, za co płacić rachunków, oddał samochód, a lada dzień straci dach nad głową. Jaką "zbrodnię" popełnił, że wymierzono mu najsurowszą karę?