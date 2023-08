Przegląd prasy Boguszów-Gorce 10.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Boguszowie-Gorcach

Prasówka Boguszów-Gorce 10.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wczoraj (we wtorek, 8 sierpnia) rozpoczęło się wyburzanie budynku przy ul. 1 Maja 132 w dzielnicy Sobięcim. Pisaliśmy o tym. Podczas rozpoczęcia prac nad okolicą unosiły się bowiem kłęby kurzu. Wiele osób zaniepokoiło się – nie byli pewni, czy nie wybuchł pożar.

Okazało się szybko, że to rozbiórka, planowana od kilku lat. Kamienica przy remontowanej, głównej drodze dzielnicy weszła do zasobu 12 najbardziej pilnych rozbiórek. Projekty wyburzeń powstały w ubiegłym roku, a w roku bieżącym wyłoniono wykonawcę trwającego właśnie wyburzenia. Wykonawcą jest ENERGOKON-PLUS SP. Z O.O. z Sosnowca. Firma zobowiązała się budynek wyburzyć w ciągu 40 dni i prace ruszyły wczoraj.

Sprawdziliśmy późnym popołudniem, jak przebiegają. Z budynku przy ul. 1 Maja 132 niewiele już zostało. Zobaczcie.