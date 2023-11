Przegląd prasy 6.11.2023 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Przez cały weekend w Wałbrzychu w Aqua Zdroju na Białym Kamieniu trwa Festiwal Roślin. Jest to największy w Polsce targ z roślinami doniczkowymi i nie tylko. Zaglądają tu mieszkańcy całego regionu. Każdy chce upolować ciekawy okaz, nikt nie wychodzi z psutymi rękami.

