Przegląd prasy 6.06.2023 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Mięso oddzielane mechanicznie, chemiczne wzmacniacze smaku oraz konserwanty, które dopuszczane są do bezpiecznego użycia jedynie w małych ilościach to składniki, które od lat przerażają świadomych konsumentów parówek. Czy wiemy co tak naprawdę popularni producenci dodają do swoich wyrobów i jak możemy ustrzec się przed chemiczną bombą na naszych talerzach?