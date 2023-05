Przegląd prasy 31.05.2023 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Łowcy pedofili z Fundacji Dzieciak w Sieci zatrzymali 57-letniego Dariusza z Wałbrzycha. Mężczyzna został przekazany policji. Łowcy udowadniają, że mężczyzna proponował 13-latce inne czynności seksualne, prosił ją o wysłanie używanej bielizny i o to, by zrobiła zdjęcia miejsc intymnych...

Dwanaście nowoczesnych mieszkań, w tym pierwsze dwupoziomowe i z tarasami, powstanie w dwóch niewielkich wałbrzyskich budynkach przeznaczonych do generalnego remontu. Rusza remont budynku na zapleczu Rynku (Kościelna 3a) i modernistycznego gmachu objętego opieką konserwatorską przy ul. Okrężnej 10. 30 maja 2023 przedstawiciele Gminy Wałbrzych podpisali umowy z wykonawcami tych przebudów. Zobaczcie jak zmienią się te dwa budynki.

Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.