Przegląd prasy 30.05.2023 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Fabryka Porcelany Krzysztof, czyli ostatnia fabryka porcelany w Wałbrzychu odchodzi do przeszłości. Kto obawiał się, że ruiny zakładu będą szpecić centrum Śródmieścia, ten może spojrzeć na przyszłość z optymizmem. Ogromny kompleks fabryczny ma szansę uniknąć losu dawnej Porcelany Wałbrzych. Co już wiadomo o przyszłości tego miejsca?

Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.

Prasówka 30.05 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia

Zatrzymanie obywatelskie osoby o skłonnościach pedofilskich, dokonanej przez wolontariuszy Fundacji Dzieciak W Sieci, miało miejsce w sobotę 27.05.2023r w godzinach przedpołudniowych na terenie Lubina. Ujawniony to Paweł lat 49, mieszkaniec Lubina, który podczas konwersacji z "wabikami" myśląc, że rozmawia z nieletnimi poniżej 15 roku życia rozmawiał na tematy seksualne, namawiał do masturbacji, prezentował materiały pornograficzne w tym z udziałem zwierząt. Dążył do spotkania, do którego nie doszło dzięki interwencji fundacji i policji.