Przegląd prasy 3.02.2024 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Prasówka Boguszów-Gorce 3.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W ostatnich miesiącach do termomodernizacji wskazano 12 budynków należących do Gminy Wałbrzych, teraz - w pierwszych dniach lutego 2024 - dołącza do nich kolejnych 22. Zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji, a my sprawdziliśmy, w których budynkach na terenie Wałbrzycha wykonane będą prace, dzięki którym będzie cieplej i wygodniej mieszkańcom.