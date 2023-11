Przegląd prasy 23.11.2023 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

W gminie Czarny Bór we wtorek, 21 listopada odbyła się wspaniała uroczystość – obchodzono Jubileusze Par Małżeńskich. Okazja była nie byle jaka, bo aż 12 par z gminy świętuje rocznicę 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, do tego trzy pary 55-lecie i jedna 60-lecie.

Kolejne inwestycje rozpoczęte w gminie Boguszów-Gorce. Modernizacja ważnych ulic już niebawem sprawi, że będą one nie do poznania. Niestety, wiążą się z utrudnieniami dla kierowców. Warto jednak poczekać na rezultaty.

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali we wtorek, 21 listopada, po godz. 11 mężczyznę, który od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

xiaomi redmi pad se to tablet z ekranem 11", ...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nikt nie planuje, że zgubi telefon, lub że zostanie on mu skradziony. Przypadki chodzą po ludziach, więc warto wiedzieć, co zrobić w takiej niecodziennej sytuacji. W ten sposób nie tylko upewnimy się, że nasze dane są bezpieczne, ale również ułatwimy sobie odzyskanie swojej własności. Zobacz 7 kroków, o których warto pamiętać w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu.

Kaktusy to popularne rośliny, które są uważane za łatwe w uprawie. Jednak nie do końca tak jest, bo te rośliny rosną w specyficznych warunkach i niektóre wymagania mają dość nietypowe. Dlatego, uprawiając kaktusy, łatwo popełnić błędy. Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jak nie zostać „zabójcą kaktusów”.