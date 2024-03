Przegląd prasy 22.03.2024 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Policja we Wrocławiu prosi o pomoc w śledztwie dotyczącym śmiertelnego wypadku na torach kolejowych dworca Wrocław Nadodrze. W październiku 2023 roku, nieznany mężczyzna odebrał sobie życie pod kołami pociągu. Teraz funkcjonariusze publikują jego wizerunek, licząc na ustalenie tożsamości.

Wybory 2024 przeprowadzone zostaną już niedługo. Wiemy, jakie są listy osób kandydujących na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto jest na listach wyborczych w Twoim okręgu? Tu znajdziesz pełną listę kandydatów.

Polska cieszy się coraz większą popularnością wśród zagranicznych turystów, a rodzime lokalizacje goszczą w zestawieniach najlepszych na całym kontynencie! To nie tylko powód do radości, ale także inspiracja do odwiedzenia najciekawszych zakątków Polski. Zobaczcie, która polska atrakcja skradła serca ekspertów tym razem – znajdziecie ją w jednym z piękniejszych miast.

Przed nami weekend 22 – 24 marca. Jeśli nie macie pomysłu gdzie wybrać się w tym czasie w Wałbrzychu i okolicy, to podpowiadamy (informacje pod zdjęciami czy na zdjęciach w galerii).

W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej wałbrzyskich dzielnic Biały Kamień i Konradów w środę, 20 marca odbyło się spotkanie wielkanocne.