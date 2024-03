Przegląd prasy 20.03.2024 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Poniedziałek Wielkanocny to nie tylko dzień odpoczynku po uroczystościach związanych z Wielkanocą, ale także czas, gdy tradycyjnie obchodzimy śmigus-dyngus. Jest to dzień pełen radości, figli i oczywiście... wody! Gdzie najlepiej spędzić lany poniedziałek, aby poczuć prawdziwą atmosferę tego niezwykłego święta?

Policjanci z Boguszowa-Gorc zatrzymali w poniedziałek, 18 marca 21-letniego mieszkańca tej miejscowości. Młody mężczyzna jest podejrzewany o uszkodzenie samochodu osobowego użytkowanego na co dzień przez 20-latka.

Okrągły Stół Edukacyjny, czyli spotkanie zorganizowane przez licealistów z Wałbrzycha odbył się w poniedziałek, 18 marca w Starej Kopalni. Jego hasło przewodnie to - „Nie czekajMY, zmieniajMY edukację”.

Najstarszy sklep w wałbrzyskim rynku odchodzi do przeszłości. To sklep z torebkami, paskami, portfelami który był tu praktycznie "od zawsze". Galanterię skórzaną sprzedawano tu przez cały okres powojenny. Dziś, niestety został zamknięty, a witryna podobnie jak wiele innych straszy pustą półką. W galerii zdjęć zobaczcie, jakie sklepy zostały w rynku i które lokale są do wynajęcia.