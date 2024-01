Przegląd prasy 16.01.2024 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

To były chwile jak z filmu. Wałbrzyscy policjanci eskortowali kobietę w ciąży, u której zaczęła się akcja porodowa. Rodząca ciężarna wraz z ojcem dziecka jechali do Wałbrzycha aż z powiatu ząbkowickiego, nie znali miasta i bardzo się denerwowali. Zauważyli ich policjanci, bo nie zatrzymali się przed skrzyżowaniem przy znaku stop.

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej rozrasta się. Od stycznia bieżącego roku ta najprężniej działająca organizacja turystyczna południowej Polski liczy już 46 członków. Dołączyły do niej bowiem: Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu oraz Górnik Kosz Spółka z o.o.