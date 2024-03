Przegląd prasy 12.03.2024 Boguszów-Gorce. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Boguszowa-Gorców

Na dwa lata trafi do więzienia 52-letni wałbrzyszanin, zatrzymany przez policjantów w piątek, 8 marca na ulicy 11 Listopada, w dzielnicy Stary Zdrój. Mężczyzna ukrywał się bowiem przed wymiarem sprawiedliwości. Został skazany w 2023 roku za oszustwa.

Klub Dwunastki w Wałbrzychu to w latach 90. legendarny lokal muzyczny, który z rozrzewnieniem wspominają dzisiejsi 40. i 50-latkowie. Tej atmosfery, którą udało się zbudować w 12-kach, w czasach wyżu demograficznego, prosperity wielu lokali, pubów i restauracji w Wałbrzychu i okolicy, nie było nigdzie indziej. Dzisiaj legendarne Dwunastki są na sprzedaż, czy ktoś pokusi się o to, by wróciło tutaj życie?