Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Boguszowie-Gorcach. Czy jesteś na bieżąco?

Boże Narodzenie to piękne, rodzinne święta, ale może warto odejść na chwilę od stołu i wybrać się (razem z rodziną) na przykład na jakiś wspaniały spacer. W Wałbrzychu można też w czasie świąt zwiedzać zamek Książ, zajrzeć do palmiarni, albo zdecydować się na trochę aktywności fizycznej w Aqua Zdroju. Te instytucje bowiem pracują 25 i 26 grudnia.

Święta, weekend – nie ma to znaczenia – strażacy są zawsze gotowi do niesienia pomocy. Teraz, w sobotę, 23 grudnia musieli interweniować Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów”.

Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia.