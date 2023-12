Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Boguszowie-Gorcach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Boguszowa-Gorców, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki był Wałbrzych i wałbrzyszanie 20 lat temu! Rozpoznajecie siebie i znajomych? ”?

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Taki był Wałbrzych i wałbrzyszanie 20 lat temu! Rozpoznajecie siebie i znajomych? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach 2004 roku jak wyglądał wtedy Wałbrzych i wałbrzyszanie. To już prawie 20 lat. Często trudno już rozpoznać miejsca i ludzi. Tych znanych i mniej znanych. Może jednak kogoś rozpoznajecie? A może sami tam jesteście? 📢 Była budowa, teraz jej nie ma. Co to za ruina przy Alei Podwale w Wałbrzychu? Zdjęcia Nasi Czytelnicy pytają, co powstaje przy pętli autobusowej przy Alei Podwale w wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze. Nowy budynek pomiędzy kompleksem garaży i masztem telefonii komórkowej rósł, aż nagle budowa została przerwana. Zobaczcie zdjęcia tego opustoszałego miejsca.

📢 Smutne zakończenie 2023 roku w Wałbrzychu i regionie: Żegnamy znanego onkologa, siatkarza, nauczyciela i strażaka Ostatnie dni grudnia 2023 w Wałbrzychu i regionie zapamiętamy jako pasmo bolesnych strat. Tuż przed końcem roku odeszli Janusz Chomicz, Piotr Gralak, Tadeusz Żabski i doktor Adam Majewski. Pogrzeby osób kształtujących życie naszego dla miasta i regionu zaplanowano na pierwsze dni stycznia. Oto szczegóły.

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Długie weekendy i niedziele handlowe 2024. Jak korzystnie zaplanować urlop? Kalendarz 2024 W 2024 roku czeka nas 13 dni świątecznych, czyli wolnych od pracy. Zaplanowano też 7 niedziel handlowych, o ile nie zmienią się przepisy. Możemy też w planach urlopowych uwzględnić też aż pięć sposobności do maksymalnego wydłużenia sobie weekendów, czy wręcz stworzenia krótkiego urlopu z wykorzystaniem niewielkiej ilości dni urlopowych. Oto nasze propozycje na 2024 rok.

📢 10 nietypowych pomysłów na Sylwestra 2023 i Nowy Rok w Wałbrzychu oraz regionie! Macie dość sylwestrowych domówek i nie macie ochoty na wieczór w lokalu? Może pora postawić na nietypowe imprezy sylwestrowe? Sylwester biegowy, zjazdowy, na deptaku, powitanie roku w ciszy i pod ziemią - to tylko kilka z propozycji z Wałbrzycha i okolic. Na część z nich nie trzeba rezerwacji - wystarczy tylko chcieć! Oto nasze top 10 sylwestrowych propozycji. 📢 Smutne wieści z Wałbrzycha. Nie żyje dr Ewa Rodziewicz - wspaniała lekarka pediatra. Niedawno świętowała 60-lecie pracy Doktor Ewę Rodziewicz znają zapewne wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha. Do tej specjalistki od pediatrii chodziły zatroskane mamy z dziećmi - kilka pokoleń mieszkańców Wałbrzycha i regionu. W lipcu lekarka świętowała jubileusz 60-lecia pracy zawodowej, a 28 grudnia w mediach społecznościowych pojawiły się smutne wieści o odejściu tej 85-letniej nestorki wałbrzyskiej medycyny. To ogromna strata dla Wałbrzycha. Znany jest termin pogrzebu osobowości wałbrzyskiej medycyny.

📢 Zamek Książ w Wałbrzychu można zwiedzać także w czasie świąt i Sylwestra. Czynny jest też Aqua Zdrój! Boże Narodzenie to piękne, rodzinne święta, ale może warto odejść na chwilę od stołu i wybrać się (razem z rodziną) na przykład na jakiś wspaniały spacer. W Wałbrzychu można też w czasie świąt zwiedzać zamek Książ, zajrzeć do palmiarni, albo zdecydować się na trochę aktywności fizycznej w Aqua Zdroju. Te instytucje bowiem pracują 25 i 26 grudnia. 📢 Naćpany i bez prawa jazdy rozbił dwa auta i wjechał w budynek podczas ucieczki przed policjantami! Krótko trwała ucieczka 47-latka z powiatu kamiennogórskiego, przed policjantami Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Legnicy. Ci funkcjonariusze 28 grudnia pełnili służbę na terenie wspomnianego powiatu.

📢 Dachowanie na Podzamczu w Wałbrzychu na skrzyżowaniu al. Podwale z ul. Palisadową Dzisiaj, 29 grudnia przed południem na skrzyżowaniu ul. Podwale z Palisadową doszło do groźnego zderzenia samochodów osobowych. Jeden z pojazdów dachował na jezdni. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat. 📢 Zadłużenie konsumenckie w 2023 roku. Nie generacja Z i nie seniorzy. Największe długi ma polski 40-latek Może się wydawać, że osoby młode, należące do pokolenia Z, żyją chwilą i bez zastanowienia zaciągają zobowiązania na rzeczy, które nie są im niezbędne do życia, przez co często popadają w finansowe tarapaty. Z drugiej strony mamy polskich seniorów, którzy w większości pobierają niskie emerytury.

📢 Kronika wypadków świątecznych w Wałbrzychu: Śmierć na Podzamczu, nocny wypadek w Mauzoleum i wszechobecny czad Około pięćdziesiąt interwencji podjęli w święta Bożego Narodzenia strażacy w Wałbrzychu oraz powiecie. Poza podtopieniami i powalonymi drzewami, było też kilka zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, a także smutne otwarcie mieszkania 49-latka i poszukiwania 29-latka, który w środku nocy doznał wypadku na terenie Mauzoleum. 📢 Oto najzabawniejsze teksty z serialu "1670" Netflixa. Już dziś cytują je wasi znajomi! "Uwielbiam ten tekst, on się chyba nigdy nie zestarzeje" - mówi w jednym z odcinków "1670" Jan Paweł Adamczewski - w tej popisowej roli wystąpił Bartłomiej Topa. Takich cytatów satyryczny serial komediowy osadzony w późnym baroku ma bardzo dużo. I choć można go oglądać na platformie Netflix od 13 grudnia 2023, to już dziś dzięki obsadzie, błyskotliwym dialogom i tekstom zyskującym miano kultowych o obrazie jest głośno. Wybraliśmy najlepsze teksty z serialu "1670". Poznajcie je i zobaczcie zdjęcia!

📢 Wypadek autobusu na Starym Zdroju w Wałbrzychu. Kierowca pojechał po prąd i uderzył w toyotę Do groźnego wypadku doszło dzisiaj, 28 grudnia w Wałbrzychu. Na Starym Zdroju kierowca autobusu pojechał pod prąd i uderzył w samochód osobowy marki Toyota. Został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł. 📢 W Boguszowie - Gorcach można podziwać niezwykłą szopkę iluminowaną, zrobioną przez sąsiadów. Zobacz wideo i film Niezwykła, iluminowana szopka bożonarodzeniowa stanęła na podwórku przy ul. Kolejowej w Boguszowie - Gorcach. Wspólnymi siłami przygotowują ją od lat sąsiedzi z kamienicy nr 20. Każdego roku dokładają kolejne elementy dekoracji i zapraszają, by podziwiać ich dzieło. 📢 Griswoldowie z Wałbrzycha będą mieć dwa razy więcej światełek niż Chevy Chase w kultowym filmie o świętach w krzywym zwierciadle. Mamy WIDEO Każdy, kto mieszka w Wałbrzychu wie, gdzie stoi najbardziej oświetlony dom i posesja w mieście rodem z filmu W krzywym zwierciadle: Witaj święty Mikołaju. W kultowej komedii, Chavy Chase wcielające się w rolę głowy rodziny Clarka Griswolda oświetla swój dom na Boże Narodzenie 25 000 światełek, a jego dzieło widać nawet z kosmosu. Wałbrzyscy Griswoldowie chcą mieć dwa razy więcej światełek. Kibicują im mieszkańcy

📢 Zatrucie czadem w Wałbrzychu. Dwa śmigłowce LPR ratowały mamę i jej syna w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. We Wrocławiu czad zabił W ciężkim stanie bez kontaktu były ofiary zatrucia czadem w Wałbrzychu, do którego doszło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w Wałbrzychu. Po matkę i jej 10-letniego syna przyleciały dwa śmigłowce LPR. Ich stan jest ciężki. O dramacie zawiadomił służby bliski ofiar, który nie mógł dostać się do mieszkania. Tego samego dnia do tragedii doszło także we Wrocławiu. Tam przez tlenek węgla zginęła jedna osoba, dwie są w szpitalu.

📢 Nie zwracałeś na to uwagi? Popełniałeś błąd! Okazuje się, że bycie pracownikiem drogowym nie należy do najbezpieczniejszych sposobów zarobkowania. Poważne zagrożenie dla tych osób stanowią… kierowcy, którzy ignorują ostrzegawcze oznakowanie oraz ograniczenia prędkości w pobliżu miejsc robót drogowych.

📢 Policyjna orkiestra da wyjątkowy koncert na rzecz domu dziecka w Wałbrzychu Świąteczny koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu to zawsze duże wydarzenie w regionie wałbrzyskim. Tym razem będzie on wyjątkowy, bo będzie to koncert charytatywny dla najmłodszych z Domu Dziecka w Wałbrzychu. 📢 Zerwany dach w Boguszowie-Gorcach. Interweniowali strażacy! Święta, weekend – nie ma to znaczenia – strażacy są zawsze gotowi do niesienia pomocy. Teraz, w sobotę, 23 grudnia musieli interweniować Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów”.

