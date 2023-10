Prasówka z całego tygodnia 29.10.2023 w Boguszowie-Gorcach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Boguszowa-Gorców, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pływalnia miejska w Wałbrzychu: Portal burzony. Ostateczne pożegnanie - zobacz zdjęcia ”?

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pływalnia miejska w Wałbrzychu: Portal burzony. Ostateczne pożegnanie - zobacz zdjęcia We wrześniu 2023 rozpoczęła się rozbiórka pozostałości po kompleksie zabudowań pływalni miejskiej oraz części zabudowań zakładów mięsnych w Śródmieściu Wałbrzycha. Dziś, w ostatnich dniach października, z mapy miasta zniknął już charakterystyczny portal pływalni - łaźni. To już ostateczne pożegnanie - zobaczcie zdjęcia. 📢 Jest nagroda za pomoc w ujęciu sprawcy strzelającego do szkoły w Wałbrzychu. Biuro detektywistyczne na tropie podejrzanego FILM, ZDJĘCIA Po tym, jak nagłośniliśmy sprawę ostrzelanej szkoły w Wałbrzychu, zainteresowały się nią media z całej Polski. Ale nie tylko. Temat podjęło także biuro detektywistyczne Andała z Chorzowa, które na własny koszt postanowiło pomóc w zatrzymaniu bezmyślnego snajpera, który strzela do szkoły nawet w obecności dzieci. Biuro wyznaczyło też nagrodę 10 000 zł dla osoby, która przekaże informacje pomocne w zatrzymaniu sprawcy. Ma też już pierwsze tropy.

📢 U podnóża Chełmca powstaje nowa wiata turystyczna i taras widokowy. Zobacz film i zdjęcia Chełmiec góruje nad Wałbrzychem, Szczawnem - Zdrojem i Boguszowem-Gorce. To ulubiona góra wielu mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, którzy chętnie zaglądają tutaj nie tylko w weekendy. Tym bardziej ucieszy ich wiadomość, że u podnóża góry powstaje nowa wiata turystyczna i taras widokowy.

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar w Domu Śląskim w Karkonoszach szybko ugaszono, straty są niewielkie, ale w internecie burza. O co chodzi? Strachu najedli się miłośnicy górskich wypraw w Karkonosze, gdy w czwartek (26 października) usłyszeli, że w schronisku Dom Śląski wybuchł pożar. Czerwona łuna nad Karkonoszami i czarny dym unoszący się nad schroniskiem, widoczny z Jeleniej Góry, sprawił, że spodziewali się najgorszego. Na szczęście, pożar szybko ugaszono, a straty są niewielkie. Prawdopodobną przyczyną był niedogaszony niedopałek wciśnięty w szczeliny elewacji budynku. Internauci nie pozostawiają suchej nitki na osobie, która mogła to zrobić.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Wałbrzychu: Utrudnienia w ruchu przy cmentarzach, zakazy, parkingi Miejski zespół opracował tymczasową organizację ruchu obowiązującego wokół wałbrzyskich cmentarzy. Działania trwają od piątku, 27 października 2023 r. do 2 listopada. Planowane jest m.in. zamknięcie ul. Przemysłowej, zakazy postoju i tymczasowe parkingi. Prezentujemy krótkie opisy oznakowania drogowego obowiązującego w tych dniach w całym Wałbrzychu. 📢 Rośnie wieża widokowa w Parku Sobieskiego w centrum Wałbrzycha! Zdjęcia! Jak dobrze pójdzie to jeszcze w tym roku Wałbrzych wzbogaci się o ogromną atrakcję turystyczną. W Parku im. Jana III Sobieskiego trwa bowiem budowa wieży widokowej. 📢 Wałbrzyski Ośrodek Kultury odchodzi do przeszłości, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia również Dla niektórych to koniec pewnej epoki w życiu instytucji kultury Wałbrzycha, dla innych jedynie formalność. Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu mają od jakiegoś czasu wspólne kierownictwo, od 2024 roku będą stanowić jedną instytucję kultury z nową nazwą.

📢 Domek w Karkonoszach na sprzedaż. Stuletni Domek Artysty w Szklarskiej Porębie do kupienia od zaraz. To wyjątkowe miejsce ZDJĘCIA Marzysz o domku w Karkonoszach? Mały biały domek w górach na własność to marzenie wielu turystów. Ten do niedawna był do wynajęcia, a teraz jest na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy Domek Artysty w Szklarskiej Porębie tuż przy górskich szlakach, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Sudecki Domek Artysty to miejsce z duszą, ma ponad 100 lat. 📢 Serpentyny są nie do poznania. Tak zmienia się droga łącząca Wałbrzych i Boguszów-Gorce! Zdjęcia! Trwają prace na odcinku drogi wojewódzkiej 367 pomiędzy Wałbrzychem i Boguszowem-Gorcami, czyli na popularnych „serpentynach”. Okolica zmienia się!

📢 Dziś Dzień Kundelka! Te psy trafiły do Schroniska w Wałbrzychu tej jesieni! Zobacz, pokochaj, przygarnij! - zdjęcia Dzień Kundelka to ważne święto obchodzimy 25 października ku czci wszystkich wielorasowych psów. Dzień ten przypomina o wejściu w życie polskiej ustawy o ochronie zwierząt i jest sposobnością do przypomnienia o losie kundelków. My przypominamy z tej okazji o czekających na dom psiakach ze Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu. Wiele z nich to właśnie kundelki.

📢 Sean Penn, dwukrotny laureat Oscara gościem festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2023 w Toruniu Wybitny amerykański aktor, producent, scenarzysta i reżyser Sean Penn, dwukrotny laureat Oscara odwiedzi Toruń w trakcie tegorocznej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Twórca zaprezentuje swój film dokumentalny „Superpower”, który jest próbą zrozumienia najnowszej historii Ukrainy na podstawie losów Wołodymyra Zełenskiego. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toruniu odbędzie się w dniach 11-18 listopada 2023. 📢 Dramat w Głogowie. Nastolatka zasłabła przed szkołą. Mimo reanimacji zmarła w szpitalu Ogromna tragedia w Głogowie. Dziś rano (25.10) przed szkołą zasłabła nastolatka. Niestety, mimo akcji reanimacyjnej nie udało się jej uratować. 📢 Groźny wypadek na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego i Wyszyńskiego w Wałbrzychu. Uwaga na utrudnienia w ruchu! ZDJĘCIA Do groźnego wypadku drogowego doszło dzisiaj na skrzyżowaniu ulicy Broniewskiego i Wyszyńskiego w Wałbrzychu w pobliżu Szpitala im. A. Sokołowskiego. Pojazdy przez dłuższy czas blokowały skrzyżowanie, uwaga na spore utrudnienia w ruchu.

📢 Wykradła dowód osobisty i kupiła sobie telefon na dane personalne koleżanki! Do 8 lat więzienia grozi wałbrzyszance, która zamówiła sobie telefon komórkowy, posługując się danymi personalnymi innej kobiety.

Ostatnio o takim przypadku poinformowała policja ze Świdnicy. Tu ofiarą przestępców została 81-latka.

📢 Nerwowe oczekiwanie na telefon od selekcjonera Karol Świderski o powołaniu do reprezentacji Polski od zaprzyjaźnionego dziennikarza. Dopiero później sprawdził listę graczy będących w kadrze. Kilka lat wcześniej Dawid Nowak o tym, że został wyróżniony usłyszał od żony, która akurat oglądała telewizję. 📢 Karol Okrasa w Zamku Książ. Łamał przepisy kuchni Hochbergów ZDJĘCIA, FILM W Zamku Książ gości znany i lubiany kucharz Karol Okrasa. O godzinie 16:00 będzie dzisiaj, 22 października gotował na żywo. Live cooking z Karolem Okrasą jest bezpłatny. Znany kucharz już wczoraj podbił serca gości. W trakcie gotowania na żywo opowiada o ciekawostkach kuchni francuskiej, która nawiązuje do kuchni Louisa Hardouina, nadwornego kucharza rodziny Hochbergów.

📢 Nie zatrzymał się do kontroli - zostawił dziecko w samochodzie i uciekał! Policjanci drogówki z Dzierżoniowa zatrzymali ostatnio, po krótkim pościgu 31-latka, który miał na koncie całą listę przestępstw.

📢 Miners Wałbrzych awansowali do półfinału ligi futbolu amerykańskiego! Zdjęcia z meczu o awans! Duży sukces odniosła drużyna futbolu amerykańskiego Miners Wałbrzych. Wałbrzyszanie awansowali do półfinału Polskiej Futbol Ligi drużyn dziewięcioosobowych (PLF9). Decydował o tym pojedynek, rozgrywany na stadionie przy ul. Kusocińskiego na wałbrzyskiej Piaskowej Górze, z zespołem Hammers Łaziska Górne. Górnicy wygrali 15:6. Mecz był bardzo zacięty, jeden z zawodników gości opuszczał boisko na noszach. Polskim MVP meczu został wybrany Paweł Pradel z Miners Krause Wałbrzych.

Spotkanie było pojedynkiem zespołów z tzw. dzikimi kartami. W półfinale są już bowiem dwie ekipy, a cztery walczyły jeszcze o awans. Miners Wałbrzych już awansowali.

