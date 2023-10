Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Boguszowie-Gorcach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

11 października 2023 roku w Hali Lekkoatletycznej w Wałbrzychu uroczyście podpisano umowę z wykonawcą I etapu modernizacji wraz z przebudową Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu. To przełomowa chwila po wieloletnich staraniach o rewitalizację tego ważnego dla sportowej historii miasta obiektu. Przypominamy zakres prac, wizualizacje i ostatnie działania na rzecz odbudowy stadionu.

Ostatnie dni dzielą nas przed oficjalnym zakończeniem remontu ul. 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu, czyli drogi wojewódzkiej nr 367 będącej częścią Trasy Sudeckiej. Przypominamy jak duże to było zadanie i jak wyglądała główna arteria Sobięcina oraz jej otoczenie przed przebudową 2019-2023 roku. Zmieniły się nie do poznania!

Renata Wierzbicka nie jest politykiem z krwi i kości. To rasowy społecznik, który od lat pomógł wielu ludziom z Wałbrzycha i nie tylko. Znana z serca na dłoni. Dlaczego zatem zdecydowała się kandydować do Senatu? Przeczytajcie rozmowę.

Mamy weekend 13 – 15 października. Zaczyna się 13-go w piątek, ale wcale nie musi być zły czy pechowy. W Wałbrzychu i okolicy będzie gdzie wybrać się. Oczywiście w niedzielę, wiele osób z pewnością wybierze się, żeby zagłosować w wyborach, ale warto też znaleźć czas na to, żeby pójść np. na wycieczkę, na koncert czy jakąś sportową imprezę. Nie powinno być z tym problemu. Zobaczcie co przygotowano na naszym terenie!

Peeling z kaszy jaglanej to łatwy do przygotowania, tani, a przede wszystkim skuteczny kosmetyk, który można przygotować samodzielnie w domu. Wykonuje się go w kilka minut, z zaledwie trzech składników, które znajdują się w niemal każdej kuchni. Dzięki takiej mieszance skóra zyska koloryt, będzie nawilżona i gładka.