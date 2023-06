Prasówka z Boguszowa-Gorców 9.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przed nami kolejny długi weekend. Na dni 8 – 11 czerwca w Wałbrzychu i okolicy przygotowano sporo atrakcji. Będą spektakle, koncerty, zawody sportowe i wiele innych. Zobaczcie w galerii zdjęć co i gdzie!

Lato zbliża się wielkimi krokami. Na dworze piękna pogoda, w niektórych miastach otwierane są już odkryte baseny. Niestety w Wałbrzychu nie ma takiego już od lat i sytuacja na pewno w najbliższym czasie nie zmieni się. Kąpielisko na otwartym powietrzu pozostaje tu w sferze marzeń. Niestety od kilku lat nie ma tu takiego. Kiedyś było jednak inaczej. Starsi wałbrzyszanie jeszcze to pamiętają. A przed II wojną światową ówcześni mieszkańcy naszego miasta mieli do dyspozycji kilka basenów na otwartym powietrzu. Zobaczcie jak wyglądały wtedy kąpieliska w dzielnicach Nowe Miasto i Podgórze. źródło: Fotopolska.eu

W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.