Prasówka z Boguszowa-Gorców 4.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We wtorkowy poranek, 3 października, do wypadku doszło w Różanej w powiecie wałbrzyskim. Po zderzeniu samochodu osobowego z motorowerem, kierujący jednośladem został zabrany do szpitala. Co się wydarzyło?

Na początku lata 2023 na niezabudowanej działce przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu rozpoczęto prace ziemne. Ustaliliśmy, że powstaje tam pierwszy w dzielnicy Biały Kamień market. Dla znanej sieci buduje go prywatny przedsiębiorca ze Świdnicy. Sprawdziliśmy, jak postępują prace.