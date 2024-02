Prasówka z Boguszowa-Gorców 4.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kierowcy badają wytrzymałość wałbrzyskiej drogówki, a ona regularnie sprawdza legalność ich poczynań na terenie Wałbrzycha i powiatu. O drogach na osiedlach, gdzie najczęściej dochodzi do przekroczenia prędkości już pisaliśmy... a gdzie dzieje się to w Śródmieściu? Oto najnowszy, ale nieodosobniony przykład.

Prasówka 4.02 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia

W ostatnich miesiącach do termomodernizacji wskazano 12 budynków należących do Gminy Wałbrzych, teraz - w pierwszych dniach lutego 2024 - dołącza do nich kolejnych 22. Zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji, a my sprawdziliśmy, w których budynkach na terenie Wałbrzycha wykonane będą prace, dzięki którym będzie cieplej i wygodniej mieszkańcom.