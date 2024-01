Prasówka z Boguszowa-Gorców 3.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prokuratorka prowadząca sprawę zabójstwa na Nowym Mieście w Wałbrzychu mówi wprost: od około 20 lat w naszym mieście nie było takiej sprawy jak ta. Tak trudnej i tak poszlakowej. Sprawca po uduszeniu ofiary, przykrył ciało dywanem i podpalił. Zakładano kilkanaście wersji zdarzenia i sprawdzano kilkadziesiąt osób - potencjalnych sprawców. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i choć oskarżony do końca nie przyznawał się do winy, skazał go na 25 lat więzienia. Kluczowa była ekspertyza DNA.