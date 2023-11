Prasówka z Boguszowa-Gorców 28.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

27 listopada 2023 uroczyście otwarto Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Dzięki niemu pacjenci zyskają dostęp do najnowocześniejszych terapii za darmo, a lekarze możliwość rozwoju i udoskonalanie innowacyjnych form leczenia. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia centrum.

Do nietypowej interwencji doszło w niedzielny wieczór, 26 listopada 2023 na największym wałbrzyskim osiedlu. Zgłosiła się do służb bardzo zaniepokojona kobieta, która wróciła do domu przy ul. Grodzkiej. Niestety przez kilka kwadransów nie mogła skontaktować się z mężem, który został w zamkniętym mieszkaniu z 3-letnim maluchem.