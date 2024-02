Prasówka z Boguszowa-Gorców 25.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Pogoda za oknem płata figle i nie zachęca do dłuższych spacerów. Jeśli jednak się wybierzecie to warto wstąpić do kina, zwłaszcza w weekend. Repertuary serwowane przez kina we Wrocławiu to prawdziwe bogactwo różnorodności. Od pasjonujących blockbusterów po wzruszające dramaty, od ekscytujących thrillerów po komedie, które rozśmieszą Cię do łez - mamy coś dla każdego smaku i na każdą okazję.