Prasówka z Boguszowa-Gorców 24.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Boguszowie-Gorcach wystartowała już 34. Sudecka 100. O godzinie 22 z najwyżej położonego rynku w Polsce na trasę nocnego, górskiego ultramaratonu, prowadzącą po okolicznych górach, wyruszyło blisko 400 biegaczy. Będą mieli do pokonania, do wyboru, trasę o długości 100 lub 42 kilometrów. Tradycyjnie startujących żegnał tłum kibiców i odpalono fajerwerki.

Twórcy Diablo 4 nawiązali współprace z firmą Jackson, w ramach której powstała gitara inspirowana najnowszym hitem Blizzarda. Można powiedzieć, że jest piekielnie piękna, a do tego ma wymalowaną samą matkę Sanktuarium – Lilith. To trzeba zobaczyć.

Już jutro, czyli w sobotę 24 czerwca 2023 roku powrócą pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. To historyczne wydarzenie. Jest to bowiem powrót po ponad 30 latach.