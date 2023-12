Prasówka z Boguszowa-Gorców 23.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę, 20 grudnia, przed godziną 14 na ul. Piłsudskiego w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto. Sierż. Rafał Bolek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, akurat wsiadał do samochodu, żeby udać się na służbę, kiedy usłyszał wołanie o pomoc. Wołała kobieta, która z dzieckiem na rękach biegła do pobliskiej apteki.