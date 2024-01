Prasówka z Boguszowa-Gorców 20.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zastanawiacie się nad zmianą pracy, poszukiwaniem nowych doświadczeń zawodowych, a może nawet nad przebranżowieniem? Prezentujemy listę branż i zawodów deficytowych w 2024 roku na Dolnym Śląsku. Tych specjalistów poszukują, ci eksperci będą zatrudniani od ręki. Zachęcamy do zapoznania się z ustaleniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Współcześnie stanowią przede wszystkim element dekoracyjny domu lub ciała, dla niektórych będą interesującą ciekawostką, ale są też tacy, którzy w nie wierzą. Bez względu na to, do której grupy się zaliczasz, poznaj symbole, amulety i znaki mające przynieść szczęście. Wiele z nich, w szczególności tych pochodzących z dalekich kultur, może okazać się prawdziwym zaskoczeniem!

Takich pięknych i słonecznych dni, jak w weekend 19 - 21 stycznia, w niektórych częściach Dolnego Śląska nie było jeszcze tej zimy. Za to początek nowego tygodnia zapowiada się jako powrót ponurych dni i niebezpiecznych zjawisk. Przed czym przestrzegają nas meteorolodzy?

Do zderzenia trzech samochodów doszło wczoraj na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z Moniuszki w Wałbrzychu. Jeden z uczestników trafił do szpitala. I choć do tego zdarzenia doszło przez nieuwagę kierowcy, to jednak większość wczorajszych zdarzeń wiąże się z trudnymi warunkami na drogach. Kierowcy odzwyczaili się od jeżdżenia po zimowym Wałbrzychu? W sumie w mieście doszło w czwartek do 12 kolizji drogowych. Warunki atmosferyczne były fatalne, dzisiaj świeci słońce, ale nadal miejscami jest ślisko.

Urząd Stanu Cywilnego w Wałbrzychu podsumował rok. Wśród danych statystycznych znalazły się m.in. te dotyczące wałbrzyszan, którzy przyszli na świat w 2023 roku. Było ich 1800, czyli o ponad 260 mniej, niż rok wcześniej. Co ciekawe, kolejny rok z rzędu najchętniej dziewczynkom nadawano na imię Zuzanna. Chłopcom Nikodem i właśnie to imię zdetronizowało Jakuba, który królował w 2022 roku. Mamy też dane dotyczące najrzadszych imion Wałbrzychu. Szczegóły w galerii zdjęć. Wśród nich Kira i Armin.

W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do zabójstwa mężczyzny, a mieszkaniec Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony. Obaj podejrzani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Co już wiadomo o tych bulwersujących zbrodniach?

Na wjeździe do Wałbrzycha od strony Starego Julianowa doszło do groźnie wyglądającej kolizji, a dokładnie do dachowania pojazdu. 44-latkowi prowadzącemu samochód osobowy mężczyzna doznał nieznacznych obrażeń.