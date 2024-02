Prasówka z Boguszowa-Gorców 11.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wątpliwości, co do trzeźwości tego kierowcy okazały się bardziej niż uzasadnione. Wałbrzyszanie zdecydowali się go zatrzymać nim zabije siebie lub kogoś.

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku sowieccy okupanci na Kresach Wschodnich rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej na Syberię i do Kazachstanu. Ich majątki rozgrabiono i przeznaczono na kołchozy. Tak rozpoczęła się ich walka o przetrwanie na tej Nieludzkiej Ziemi. Dlatego też każdego roku, 9 lutego przed pomnikiem Syberyjskiej Golgoty Wschodu w Wałbrzychu upamiętniana jest ta ważna data ku pamięci zmarłych i żyjących Sybiraków. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania w 2024 roku.