Prasówka z Boguszowa-Gorców 11.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We wtorek, 9 stycznia minęło 60 lat od dnia kiedy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu związek małżeński zawarli: Mira Kubasińska i Tateusz Nalepa. Starszym Czytelnikom nie trzeba przypominać kim byli, młodsi mogą odnaleźć ich nagrania i posłuchać. Były to bowiem wybitne gwiazdy, legendy blues-rocka.

Dzisiaj (10 stycznia 2024) w godzinach porannych na ul. Dunikowskiego na Piaskowej Górze doszło do wypadku drogowego. Potrącona kobieta trafiła do szpitala.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 11.01 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty przestrzegające przed mrozem na Dolnym Śląsku. Mróz znowu będzie dwucyfrowy, a temperatura spadnie do - 17 st. C. Ciekawostką jest to, że dzisiaj na Dolnym Śląsku zaszło zjawisko inwersji,a to oznacza, że im wyżej, tym było cieplej. Najcieplej na Śnieżce, gdzie z reguły jest najzimniej!