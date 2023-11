Prasówka tygodniowa z 19.11.2023 w Boguszowie-Gorcach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 12.11 do 18.11.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Boguszowa-Gorców, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe Podzamcze oficjalnie ukończone. Największy apartamentowiec deweloperski Wałbrzycha gotowy, będzie kolejna inwestycja! Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Boguszów-Gorce, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe Podzamcze oficjalnie ukończone. Największy apartamentowiec deweloperski Wałbrzycha gotowy, będzie kolejna inwestycja! Zdjęcia 17 listopada 2023, po dwóch latach budowy, oficjalnie zakończono inwestycję Nowe Podzamcze w dzielnicy Podzamcze w Wałbrzychu. Firma PCG Deweloper ma jeszcze do sprzedania w tym apartamentowcu mieszkania z bajecznymi widokami i już planuje kolejną inwestycję, tym razem w innej dzielnicy Wałbrzycha. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego zakończenia budowy apartamentowca Nowe Podzamcze. 📢 Policja, straż pożarna i pogotowie na parkingu Castoramy w Wałbrzychu. Co się stało? ZDJĘCIA Wozy bojowe straży pożarnej, karetka pogotowia i policyjny radiowóz na sygnałach świetlnych pod Castoramą w Wałbrzych. Interwencja służb mundurowych zaniepokoiła naszych czytelników. Okazuje się, że dzisiaj (17.11) ok. godz. 19.00 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.

📢 Nowy kebab w Wałbrzychu czynny dzisiaj, 17 listopada do północy. Promocja w Delhi Kebab wszystko za połowę ceny! MENU, ZDJĘCIA, CENY Dziś otwarto nową restaurację z kebabem w Wałbrzychu. Delhi Kebab przy ul. Fortecznej czynny jest od piątku, 17 listopada od godz. 11.30. Dziś aż do północy. W dniu otwarcia na klientów czekają duże promocje. Zobaczcie, jak wygląda lokal, co i za ile serwuje.

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Największa awaria w dziejach wodociągów w Wałbrzychu. Uszczelnią magistralę podczas nocnych prac FILM, ZDJĘCIA Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od wakacji przygotowuje się do naprawy magistrali doprowadzającej wodę do zakładów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poszukiwano wykonawcy, ostatecznie 15 listopada 2023 naprawę rozpoczęto własnym sumptem. Sprawdziliśmy do kiedy potrwają prace i jakie będą się z nimi wiązać utrudnienia.

📢 CKE ma ważny komunikat dla maturzystów i nauczycieli. Te terminy trzeba znać Centralna Komisja Egzaminacyjna 13 listopada opublikowała komunikat na temat matury w 2024 roku, ale także egzaminów dojrzałości w latach kolejnych: 2025 i 2026. Padły terminy ważne dla maturzystów i nauczycieli przygotowujących młodych ludzi do egzaminów. Zobacz szczegóły treści komunikatu CKE. 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu wychodzi ponad drzewa. Wykonawca: Wkrótce koniec montażu - zobaczcie zdjęcia Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. W na przełomie września i października 2023 rozpoczęto montaż elementów konstrukcyjnych obiektu, a teraz mamy już gotowe trzy tarasy! W połowie listopada wykonawca przyspiesza tempo budowy i zapowiada szybkie ukończenie prac. Zobaczcie szczegóły i zdjęcia! 📢 Wypadek na ul. 1 Maja w Wałbrzychu. Dwa samochody poważnie uszkodzone, jezdnia usłana szkłem - zobaczcie zdjęcia 16 listopada tuż przed godz. 17 na ul. 1 Maja na wysokości ul. Kasztanowej w Wałbrzychu doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i dostawczego. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.

📢 Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej chce współpracy z ECF Camerimage w Toruniu Budowane w Toruniu Europejskie Centrum Filmowe Camerimage będzie współpracować z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej? Taką deklarację podczas Festiwalu EnergaCAMERIMAGE złożył Bill Kramer, szef tej instytucji. 📢 W niedzielę w wałbrzyskiej Starej Kopalni II edycja Alternatywnych Targów Ślubnych „Daisy Wedding"! FILM Już w najbliższą niedzielę, 19 listopada w wałbrzyskiej Starej Kopalni odbędzie się druga edycja Alternatywnych Targów Ślubnych „Daisy Wedding". Impreza w Sali Łańcuszkowej zacznie się o godz. 11 i potrwa do godz. 17. Szczegóły w filmie.

📢 Tragedia na drodze krajowej nr 8 pod Kłodzkiem. Nie żyje jeden z uczestników wypadku Dwa samochody osobowe zderzyły się w Boguszynie pod Kłodzkiem. Droga jest zablokowana. Mimo długiej reanimacji, życia jednego z kierowców nie udało się uratować.

📢 Myślała, że jej syn potrzebuje pomocy! Wałbrzyszanka przekazała oszustom 45 tysięcy złotych! Niestety ciągle dochodzi do oszustw nazywanych: na wnuczka, policjanta czy wypadek. Co prawda policjanci ostrzegają, apelują, ale ludzie, przeważnie starsi, dają się jeszcze nabierać.

Tym razem ofiarą oszustów została 82-letnia mieszkanka Wałbrzycha. 📢 Wałbrzych: Prowadził samochód popijając alkohol, rozbił samochód i uciekał pieszo - zdjęcia 36-letni wałbrzyszanin rozbił samochód swój i inny stojący na skrzyżowaniu, a aby uniknąć odpowiedzialności uciekł piechotą. Mężczyzna miał we krwi niemal 4 promile i złamał kilka przepisów. Za to może trafić za kraty na 5 lat. 📢 SOWA w Wałbrzychu ma roczek, ale jest bardzo mądra i popularna! We wtorek, 14 listopada minął rok od otwarcia na terenie wałbrzyskiej Starej Kopalni jednej z pierwszych w regionie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, nazywanej SOWA. To małe centrum nauki, stworzone przez specjalistów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

📢 W Boguszowie-Gorcach ma powstać nowoczesna i profesjonalna Hala Zapaśnicza FILM, ZDJĘCIA Listopad 2023 to miesiąc, który przejdzie do historii zapaśniczego Klubu Heros w Boguszowie - Gorcach. To właśnie teraz zarząd klubu podpisał Akt Notarialny mówiący o tym, że właśnie Heros stał się właścicielem gruntu, na którym powstanie piękna i nowoczesna hala treningowa. 📢 Ulica Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach: Tu nigdy dotąd nie było asfaltu. Trwa remont - zdjęcia, wideo Ulica Królowej Jadwigi w Kuźnicach Świdnickich, dzielnicy Boguszowa-Gorc, właśnie zmienia się diametralnie. Podczas remontu wyboista dotąd droga gruntowa będąca dojazdem do dworca kolejowego wreszcie zyskuje asfalt. Zobaczcie zdjęcia zawitania w te rejony dobrodziejstw cywilizacji.

📢 Poszukiwany mężczyzna uciekał przed policją i wskoczył do potoku Droga do pracy wałbrzyskich policjantów z Komisariatu nr 1 przerodziła się w pościg za poszukiwanym. Ten zaś tak bardzo chciał uniknąć aresztu, że skoczył do wody.

📢 Złota, polska jesień w przebudowanym Parku Sybiraków na Piaskowej Górze. Zdjęcia! Jesień przyszła, nie ma rady na to – można tak powiedzieć. Ale ta pora roku też ma swoje zalety i urok. To między innymi kolory. Zajrzeliśmy do przebudowanego ostatnio Parku Sybiraków w wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra, żeby sprawdzić jak prezentują się tam barwy jesieni. 📢 Nie żyje 39-latek, który doznał obrażeń w wypadku na ul. Psie Pole w Wałbrzychu Każdego roku służby przygotowują statystyki dotyczące liczby wypadków śmiertelnych, które wystąpiły na terenie Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego. Niestety 2023 rok nie należał do bezwypadkowych. Zmarł 39-letni mieszkaniec Wałbrzycha, który doznał poważnych obrażeń podczas wypadku drogowego na ul. Psie Pole w Wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto. W ostatnich miesiącach na drogach powiatu wałbrzyskiego zginęła również kierująca quadem.

📢 Najnowocześniejszy tor saneczkowy w Polsce budują w Jedlinie-Zdroju. Obiekt już robi wrażenie! W Jedlinie-Zdroju trwa budowa grawitacyjnego toru saneczkowego. W podwałbrzyskiej, uzdrowiskowej miejscowości zapowiadają, że będzie najnowocześniejszy w Polsce. 📢 Wałbrzyszanin kradł tablice rejestracyjne i paliwo, ale ukradł też...gwoździe! Policjanci z Kamiennej Góry zatrzymali 24-latka z Wałbrzycha, który kradł tablice rejestracyjne. Tablicami skradzionymi na terenie Kamiennej Góry posługiwał się podczas tankowania na stacjach paliw. Oczywiście za zatankowane w ten sposób paliwo nie zamierzał płacić.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej