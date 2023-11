Prasówka tygodniowa z 12.11.2023 w Boguszowie-Gorcach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Od Hali Lekkoatletycznej w dzielnicy Nowe Miasto do Śródmieścia ulicami Ojców Niepodległości - Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego ruszyli w poranek 11 listopada 2023 uczestnicy marszu pod Pomnik Niepodległości. Zobaczcie zdjęcia tego wydarzenia.

Pierwsze klucze do mieszkań w apartamentowcu Nowe Podzamcze przy Alei Podwale w Wałbrzychu już zostały już wydane właścicielom! Wykonawca inwestycji, firma PCG uzyskała pozwolenie na użytkowanie, finalizuje budowę i zaprasza na uroczysty dzień otwarty. Zajrzeliśmy do wnętrza mieszkań. Zobaczcie ich standard i jaki piękny widok z okien będą mieć lokatorzy!

Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

Kontrowersyjna sprawa użycia we wrześniu 2023 ostrego narzędzia wobec starszego mężczyzny na ulicy w Wałbrzychu jest naświetlana przez śledczych krok po kroku. Właśnie zatrzymano 32-latka podejrzanego o ten akt przemocy, znane są też okoliczności zdarzenia. A w te śledczym aż trudno uwierzyć.

Jak donoszą nasi Czytelnicy, dziś (9 listopada) przed godz. 16 doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego na ul. Wańkowicza w Wałbrzychu. W czasie pracy służb pomiędzy dwoma dzielnicami miasta utworzyły się znaczne korki. Utrudnienia trwają.

Wieża ratuszowa w Boguszowie - Gorcach doczekała się remontu! Prace właśnie się zaczynają. Pracownicy firmy budowlanej układają rusztowania wokół ratusza. Wieża będzie piękna i iluminowana wieczorami oraz nocą. Naprawy doczeka się także zegar ratuszowy, który w końcu zacznie odmierzać czas. Ratusz to perełka miasta na najwyżej położonym runku w Polsce. Zajrzeliśmy do środka wieży, zobaczcie.

Po koszmarnej środzie na drogach Wałbrzycha i regionu przyszedł podobny czwartek - 9 listopada. Poza czołowym zderzeniem na Białym Kamieniu doszło też przed godz. 18 do "czołówki" na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Niepodległości. Co tu się wydarzyło?

Przed nami weekend 10 – 12 listopada. To weekend wyjątkowy, bo w sobotę 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Zatem w Wałbrzychu i okolicy, podobnie jak w całym kraju, w tych dniach będą dominowały wydarzenia związane z tym świętem. Ale będą też zawody sportowe, różne koncerty, spektakle. Zobaczcie!

Dolny Śląsk jest pełen zagadek i tajemnic. Nawet popularne atrakcje regionu mogą was niejednym zaskoczyć, jeśli odważycie się zejść z turystycznych ścieżek i poszukać przygód w miejscach ukrytych przed wzrokiem – głęboko pod ziemią. Poznajcie 10 najbardziej tajemniczych, niezwykłych i fantastycznych podziemi Dolnego Śląska. Te kopalnie, tunele, bunkry i lochy nadają się idealnie na weekendową wycieczkę niezależnie od pogody.

W środę (8 listopada) na drodze krajowej numer 8 zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Jedna z nich jest w stanie ciężkim.

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju.