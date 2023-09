Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Boguszowie-Gorcach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ulica Traugutta, spokojna uliczka z wałbrzyskiego Śródmieścia za rok powiększy się o budynek z niemal 70 nowymi mieszkaniami. Nim to się stanie jej mieszkańcy znoszą uciążliwości przyległego placu budowy. Byłoby im łatwiej, gdyby inwestor - Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu - przygotował zapowiadaną dodatkową drogę techniczną. Tej tymczasem nie ma. Pojawił się więc pomysł, by budowę wjazd na budowę zablokować nowym znakiem ograniczającym tonaż. Na czym kończy się spór na pisma i argumenty? Zobaczcie film i zdjęcia.

Przed nami drugi weekend września. Ma być słonecznie i bardzo ciepło. Warto zatem w dniach 8 – 10 września wybrać się gdzieś na spacer, ale także zajrzeć na imprezy przygotowane w Wałbrzychu i okolicy. A jest ich sporo i są bardzo interesujące. To na przykład Black Diamonds Festival na Starej Kopalni, czyli coś dla wielbicieli motoryzacji i muzyki, czy półmaraton górski „Z Flagą na Trójgarbie”, albo potańcówka w wyremontowanym Parku Sybiraków. Będzie też oczywiście tradycyjne, nocne zwiedzanie zamku Książ. Zobaczcie co jeszcze!

Angelo Ciureja, 22 - letni Rom z Wałbrzycha zagrał jedną z wiodących ról w najnowszym serialu Netflixa pt. Infamia. Premiera serialu już dzisiaj, w środę 6 września 2023 roku. To obraz, w którym przenikają się polskie i romskie tradycje. Opowiada o nastoletniej Romce, która po latach życia na emigracji wraca z rodziną do Polski. Angelo gra w serialu cygańskiego księcia! Występuje też jego mama, żona i córka oraz tata.

Nocny wybuch w budynku przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu to nie był wybuch gazu. Wiadomo, że doprowadził do niego mieszkający tam 33-letni wałbrzyszanin. Zginął na miejscu,

We wtorek, 5 września odbyła się oficjalna, przedsezonowa prezentacja drużyny koszykarzy I-ligowego Górnika Zamek Książ Wałbrzych. Na uroczystość (jak przed rokiem) wybrano piękne miejsce – dziedziniec Zamku Książ, sponsora klubu.

Rok więzienia grozi wałbrzyszance, która znalazła w markecie portfel z pieniędzmi i dowodem osobistym, ale nie szukała właściciela zguby.

Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci".