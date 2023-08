Prasówka Boguszów-Gorce 8.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Boguszowie-Gorcach nie minęło Cię nic ważnego

Mercedes GTR Black Series, Covetta ZR1, Lamborghini Huracan Evo, Maclaren 570 GT, Ferrari 488 Pista oraz Ferrari f8 Tributo zapraszają na imprezę. Nadchodzi Black Diamonds 2023, czyli impreza dla tych, którzy we krwi mają benzynę. To już 8 - 10 września 2023 w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Tanio nie będzie.

Wakacje na półmetku, czas więc zacząć myśleć o przygotowaniach do szkoły. To zadanie wymagające, ale też ekscytujące, szczególnie dla tych dzieci, które dopiero w tym roku zaczynają naukę. Jednak nie tylko pierwszoroczniakom przydadzą się nowe przybory. Szeroki wybór artykułów szkolnych znajdziecie już teraz w Lidlu.

Agata Kornhauser-Duda poleciała do Portugalii, aby reprezentować nasz kraj na Światowych Dniach Młodzieży. Grafik pierwszej damy był dość napięty – spotkała się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc od Kołyski”, z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. My przyjrzeliśmy się kreacjom żony Prezydenta Polski.

Mamy dla ciebie 7 sprawdzonych przepisów na pyszne domowe ciasta z jabłkami. Są wyśmienite i sprawdzą się na każdą okazję. To m.in. kakaowo-waniliowe ciasto fale Dunaju z delikatnym kremem, jabłkami i polewą czekoladową oraz bardzo łatwa i szybka do zrobienia tarta z ciasta francuskiego z jabłkami i budyniem. Sprawdź, jakie są przepyszne i wypróbuj nasze słodkie przepisy z jabłkami.

Już w najbliższy piątek zaczyna się tzw. sierpniówka, czyli długi weekend sierpniowy 2023. To najlepsza pora, by wybrać się gdzieś w drugim miesiącu wakacji – solo, z partnerem lub z całą rodziną. Gdzie w Polsce najlepiej zaplanować długi weekend, by wypocząć, dobrze się bawić i lepiej poznać kraj? Przedstawiamy najlepsze miejsca w Polsce na długi weekend sierpniowy. Mamy coś dla każdego – atrakcje nad morzem i w górach, najlepsze miejsca dla dzieci, najciekawsze trasy do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych, niebanalne noclegi i wiele innych propozycji.