Prasówka Boguszów-Gorce 5.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Boguszowie-Gorcach nie minęło Cię nic ważnego

Zobaczcie jak obecnie wygląda ulica Przyjaciół Żołnierza w wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień. To krótka uliczka, łącząca ulicę generała Władysława Andersa w Wałbrzychu z ulicą Równoległą w Szczawnie-Zdroju (przechodzi w tę szczawieńską ulicę).

W poniedziałek, 4 marca, doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A4. Zderzyły się cztery tiry, a na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować życia kierowcy jednego z pojazdów.

Policjanci ruchu drogowego z grupy „Speed” zatrzymali na ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu do kontroli samochód osobowy, kierujący nim przekroczył bowiem dozwoloną prędkość aż o 37 km/h. Na tym jednak nie koniec 30-latka z Radkowa.

Do groźnie wyglądającego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło w piątek, 1 marca w Borównie, w gminie Czarny Bór.

Koszykarze Górnika Zamek Książ Wałbrzych, lidera I ligi, zawiedli swoich kibiców. Podopieczni trenera Andrzeja Adamka w niedzielę, 3 marca przegrali na swoim boisku 85:87 z drużyną SKS Fulimpex Starogard Gdański.

