Prasówka Boguszów-Gorce 31.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Boguszowie-Gorcach nie minęło Cię nic ważnego

Michał Walczyk - ,,Pan Miś", bo tak o sobie mówi. To trzydziestoletni utalentowany niepełnosprawny artysta z Wałbrzycha, który swoje prace pokazuje na wystawach w Polsce i za granicą. Inspiruje go Beksiński i Matejko, a zachęca do tworzenia brat Maciej.