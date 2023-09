Prasówka Boguszów-Gorce 2.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Boguszowie-Gorcach nie minęło Cię nic ważnego

Smutne, zagubione, przerażone... Kilkadziesiąt psów oraz kotów trafiło w te wakacje z ulic miasta oraz regionu do Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu. Może któregoś z nich szukacie Wy lub Wasi krewni? Schronisko ma też kocięta do oddania w dobre ręce. Te małe, ufne i puszyste stworzonka czekają na kogoś, kto o nie zadba, a odwdzięczą się mruczeniem.

W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, partia rządząca - Prawo i Sprawiedliwość ogłosiła swoich dolnośląskich kandydatów do Sejmu bez niespodzianek. Obyło się bez sensacji. To znane, sprawdzone i doświadczone marki polityczne. Choć we Wrocławiu i w Wałbrzychu do ostatniej chwili nie było wiadomo kto znajdzie się na czele list.