Prasówka Boguszów-Gorce 11.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Boguszowie-Gorcach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Boguszów-Gorce 11.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Policjanci z Wałbrzycha walczących na co dzień z przestępczością gospodarczą oraz funkcjonariusze z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą. Grupa działała na terenie Polski i Europy, a zajmowała się wyłudzaniem pieniędzy metodą „oszustwa nigeryjskiego”. Jej członkowie wyłudzili od pokrzywdzonych co najmniej milion złotych.