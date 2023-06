Prasówka 8.06.2023 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

Zgubiły się, uciekły, czy też zostały porzucone? W maju i pierwszym tygodniu czerwca 2023 do Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu trafiło niemal 30 psów i kotów, tylko niespełna połowę do tej pory odebrali ich właściciele. Reszta czeka na to aż ktoś za nimi zacznie tęsknić, lub też zechce je przygarnąć. Zobaczcie zdjęcia majowych i czerwcowych znajd, może ich smutne oczy sprawią, że "zakochacie się od pierwszego wejrzenia".