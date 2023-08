Prasówka 5.08.2023 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

Mamy lato, wakacje ale pracować trzeba. Jeśli macie z tym jakiś problem – na przykład nie macie pracy, czy chcecie zmienić wykonywane zajęcie, to może zainteresuje Was nasza galeria. Sprawdziliśmy bowiem na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i okazuje się, że można tam znaleźć różne propozycje zatrudnienia. Zamieszczamy tu tej najnowsze. Zobaczcie co można robić, gdzie i za ile!