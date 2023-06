Prasówka 28.06.2023 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

Drodzy Czytelnicy, jesteśmy zmuszeni przekazać smutną informację i jednocześnie tym razem liczyć na Waszą pomoc, na pomoc tych, którzy wielokrotnie okazywali się niezawodni. Od ostatniej środy - 21 czerwca 2023 roku, nasz redaktor Janusz Gajdamowicz stracił kontakt ze swoim synem. 25-letni Marcin Gajdamowicz ostatni raz był widziany 21 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00 w miejscu pracy przy ul. Więziennej we Wrocławiu. Najbliżsi czekali, że Marcin wróci lub odezwie się, jednak ostatecznie podjęto decyzję o zgłoszeniu sprawy policji oraz wykorzystaniu mediów społecznościowych w poszukiwaniach.

Już jutro (w środę, 28 czerwca) na zamku Książ w Wałbrzychu wielkie wydarzenie – 150. rocznica urodzin księżnej Daisy. To tylko jedno z wydarzeń tego lata. zobaczcie co przygotowano w Zamku Książ i w Palmiarni na lipiec i sierpień.

Piękne nowe kontenery ustawiono na terenie miejskim w dzielnicy Gaj w Wałbrzychu. Teren ogrodzono i zagospodarowano. Sprawdziliśmy, co to za inwestycja i o co wzbogaci tę okolicę. Zobaczcie zdjęcia.

Zobaczcie jak wiele lat temu, jeszcze grubo przed II wojną światową, wyglądała twierdza w Srebrnej Górze. To wyjątkowy obiekt, który powstał przed setkami lat na Przełęczy Srebrnej. Kiedyś miał charakter obronny, a obecnie jest wielką atrakcją turystyczną.

Za nami niespokojny wieczór i noc z 26 na 27 czerwca 2023 na Dolnym Śląsku. W każdym niemal powiecie strażacy interweniowali w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Najwięcej tych dotyczących drzew zanotowano w powiecie jaworskim, choć nie brakowało ich na terenie Wałbrzycha.