Prasówka 23.03.2024 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

Dziś (22 marca 2024) zarzuty usłyszała 47-latka z powiatu wałbrzyskiego. Za jazdę po pijanemu nie straci jednak samochodu. Uprawnienia do kierowania zaś stracił mieszkaniec Wałbrzycha. Na której miejskiej drodze spotkał się z grupą Speed?

Od piątku 22 marca do niedzieli 24 marca we wszystkich sklepach Castorama trwa akcja „Kwiaty za elektrograty". To świetna okazja na pozbycie się elektrośmieci i zyskanie darmowych sadzonek bratków. Szczegóły poniżej.