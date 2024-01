Prasówka 23.01.2024 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

Jest kolejny apel do kierowców po dwóch poważnych zdarzeniach drogowych w powiecie wałbrzyskim. W ostatni weekend na drogach powiatu wałbrzyskiego doszło do dwóch poważnych zdarzeń drogowych. To cud, że obaj kierowcy wyszli cało z tych zdarzeń. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów Kodeksu drogowego.