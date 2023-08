Prasówka 19.08.2023 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

Wiele osób nie wie, że mObywatel 2.0 to nie tylko aplikacja mobilna. Jest to również serwis internetowy, dzięki któremu możemy załatwić wiele urzędowych spraw. Co więcej, mObywatel na komputerze potrafi w niektórych przypadkach znacznie więcej niż jego imiennik dostępny na telefonach komórkowych. Zobacz, jak wejść do usługi oraz co można tam zrobić.