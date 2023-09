Prasówka 13.09.2023 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

Poszukiwanie ofiar w zawalonym w wyniku eksplozji budynku przemysłowym, pościg za sprawcami podłożenia materiałów wybuchowych, do tego zapewnienie miastu zasilania przy pomocy ogromnego generatora (taki Wałbrzych przekazał niedawno do Borysławia w Ukrainie) - po uszkodzeniu linii wysokiego napięcia, i jeszcze zapewnienie sprawnego zarządzania miastem w tak trudnej sytuacji. Brzmi katastroficznie, ale na szczęście to tylko niektóre elementy ćwiczeń obronnych!

Policjanci z komisariatu w Boguszowie-Gorcach we wtorek, 12 września, około godziny 10, zatrzymali do kontroli rowerzystę, który jechał przez plac Odrodzenia z dziwnie „upudrowanym” nosem.

Paznokcie na jesień 2023 to kontynuacja tego, co było modne wiosną i latem, czyli minimalistyczne i delikatne pazurki, które wizualnie zbliżone są do wyglądu naturalnej płytki. Jednak żadne paznokcie nie będą dobrze się prezentować bez odpowiedniego manicure! A to gwarantuje technika, która przyszła do Europy wraz ze stylistkami zza naszej wschodniej granicy.

Zobaczcie zdjęcia zwierzaków, które w ostatnich dniach trafiły do schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu. Być może jest tam pies lub kot, którego szukacie lub zaginął komuś z Waszych znajomych i przestraszony czeka na powrót do domu? Warunki w schronisku są niezłe, personel stara się, ale to przecież nie to co w prawdziwym domu. Pod zdjęciami znajdziecie krótką informację o zwierzakach.