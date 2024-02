Prasówka 12.02.2024 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02, w Boguszowie-Gorcach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protestujący rolnicy blokują Psie Pole we Wrocławiu, planują przenieść protest do centrum miasta. Zdjęcia z protestu”?

Prasówka Boguszów-Gorce 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Protestujący rolnicy blokują Psie Pole we Wrocławiu, planują przenieść protest do centrum miasta. Zdjęcia z protestu W niedzielę, 11 lutego, rolnicy z Oławy dołączyli do protestu na Psim Polu we Wrocławiu, blokując pasy na al. Jana III Sobieskiego. Znakiem protestu jest walka o jakość polskich produktów rolnych. Istnieje szansa, że protest może przenieść się do centrum miasta. Do naszych dziennikarzy dotarła informacja, że w planach było przywiezienie do miasta gnojówki. Ale akcję zablokowała policja.

📢 Przejechali się nowym tunelem S3 koło Starych Bogaczowic na Dolnym Śląsku. Ale to robi wrażenie, zobaczcie! FILM, ZDJĘCIA Pracownicy firmy Poor S.A., która jest wykonawcą tunelu drogi ekspresowej S3 koło Starych Bogaczowic, przejechali się nowym tunelem TS 26, a film opublikowali w mediach społecznościowych. I trzeba przyznać. To robi wrażenie! Liczący ponad 2 km tunel na S3 na trasie Kamienna Góra - Bolków jest już prawie gotowy. Całość ma być oddana w połowie roku. Zobaczcie!

📢 Nietrzeźwy nie wszedł do lokalu, to wybił cegłą szybę! Grozi mu do 5 lat za kratkami! Nawet 5-lat może spędzić w więzieniu, zatrzymany przez policjantów, 22-latek z Wałbrzycha. Młody mężczyzna w miniony piątek, wieczorem, wybił cegłą szybę w jednym z lokali przy ul. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju.

Prasówka 12.02 Boguszów-Gorce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Boguszowie-Gorcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ambasadorzy Wałbrzycha 2024 wybrani. Za nami uroczysta gala w Zamku Książ, podczas której zebrano ponad 450 tys. zł na rzecz dzieci Ambasadorzy Wałbrzycha 2024 oficjalnie wybrani i uhonorowani. To osoby, które swoim talentem i ciężką pracą są najlepszą wizytówką Wałbrzycha w Polsce i na świecie. Do zacnego grona 30 ambasadorów Wałbrzycha dołączyło troje kolejnych, to reżyserka filmowa i teatralna Anna Wieczur, biznesmen, menadżer gwiazd Damian Raciniewski i artysta - ilustrator Tomasz Maroński. Podczas uroczystej gali w Zamku Książ przeprowadzono licytacje charytatywne na rzecz chorych dzieci. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z gali.

📢 Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Boguszowie-Gorcach. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Boguszowa-Gorców, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Sokołowsku dobiega końca remont grobowca dr Hermanna Brehmera! Zamontowano tam już bramę!”? 📢 Parkował na Podzamczu pijany w sztok. Alkoholowy rekordzista za kółkiem? Wątpliwości, co do trzeźwości tego kierowcy okazały się bardziej niż uzasadnione. Wałbrzyszanie zdecydowali się go zatrzymać nim zabije siebie lub kogoś.

