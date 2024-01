Prasówka 10.01.2024 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

Prasówka Boguszów-Gorce 10.01: top 3 artykuły z wczoraj

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty przestrzegające przed mrozem na Dolnym Śląsku. Mróz znowu będzie dwucyfrowy, a temperatura spadnie do - 17 st. C. Ciekawostką jest to, że dzisiaj na Dolnym Śląsku zaszło zjawisko inwersji,a to oznacza, że im wyżej, tym było cieplej. Najcieplej na Śnieżce, gdzie z reguły jest najzimniej!