Prasówka 1.06.2023 Boguszów-Gorce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Boguszowa-Gorców

W ciągu ostatniej dekady Wałbrzych zyskał połączenia autobusowej komunikacji miejskiej z niemal wszystkimi gminami powiatu wałbrzyskiego, ale to nie koniec rozwoju. W ciągu najbliższych dwóch lat w Aglomeracji Wałbrzyskiej przybędzie przystanków i centrów przesiadkowych oraz autobusów, które połączą Wałbrzych, Świdnicę i ich okolice. A co z nowymi liniami w Wałbrzychu? Oto spis przyszłych zmian.

Policjanci z Wałbrzych zatrzymali 21-latka, który wrzucił kwas masłowy do jednego ze sklepów w dzielnicy Sobięcin. Spowodował tym straty na kwotę nie mniejszą nić 200 tysięcy złotych. Dla aktu wandalizmu doszło 24 kwietnia tego roku. Ale lista przestępstw młodego mężczyzny jest dłuższa.

Odkąd w maju 2022 roku ponownie uruchomiono już z sygnalizacją świetlną dawne Rondo Tesco, dzisiejsze skrzyżowanie zwane Rondo Niepodległości kierowcy skarżyli się na utrudnioną przejezdność pomiędzy największymi osiedlami Wałbrzycha. W najbliższym czasie ma się to zmienić!

Obwodnicę Boguszowa - Gorc zbuduje firma Eurovia S.A. Dzisiaj, 30 maja w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Zarząd Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę z wykonawcą. - To historyczna chwila dla naszego miasta. Liczę na to, że ta droga przyciągnie nowych inwestorów do naszego miasta. Zwłaszcza, że wokół wyznaczyliśmy sporo atrakcyjnych terenów