Praca w ogrodzie nie musi być niemiłym obowiązkiem. Lepsza odporność, nastrój i sylwetka to dopiero początek. Te korzyści cię zaskoczą

Praca w ogrodzie i na działce wspomaga twoje zdrowie

Aby w pełni cieszyć się z korzyści płynących z pracy w ogrodzie czy na działce, nie musisz mieć wielkiego ogrodu, możesz równie dobrze stworzyć go na niewielkim kawałku ziemi czy nawet na tarasie lub balkonie . Najważniejsze jest, aby więcej przebywać na łonie natury , bo to właśnie kontakt z przyrodą daje najwięcej zdrowotnych korzyści .

Praca w ogrodzie czy na działce to przede wszystkim wysiłek fizyczny związany z sadzeniem roślin, sianiem, grabieniem, podlewaniem, pieleniem, kopaniem ziemi czy zbiorami warzyw i owoców. To zajęcie z pewnością wzmacnia ciało i ma wiele korzyści dla zdrowia fizycznego człowieka, ale spędzanie czasu na łonie natury oraz satysfakcja z wyhodowania własnych roślin to także ogromne korzyści dla zdrowia psychicznego .

Obecnie zbyt wiele czasu spędzamy w pomieszczeniach nie tylko w pracy, ale również w czasie wolnym. Zamiast wyjść pobiegać do parku, trenujemy na bieżni w siłowni, nawet latem nie pływamy w jeziorze czy rzece, ale na basenie. To wszystko sprawia, że odłączamy się od natury i jej nie doceniamy, a tymczasem kontakt z nią daje dużo więcej korzyści oraz satysfakcji niż najlepsze zajęcia fitness w zamkniętym pomieszczeniu siłowni. Nie chodzi oczywiście o to, żeby z nich rezygnować, ale warto wygospodarować sobie czas również na spędzanie go na zewnątrz. Z pewnością każdy doceni korzyści z tego płynące.