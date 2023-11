Kierowcy z Boguszowa-Gorców, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z piątku na sobotę?

Są sposoby, by szyby nie zamarzały?

Co zrobić, żeby nie dostać mandatu podczas skrobania szyb?

Poranek ze skrobaniem szyb w Boguszowie-Gorcach w sobotę

Wstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Pamiętaj, by ubrać się nieco cieplej, bo może to chwile potrwać. Zastanów się, czy nie warto na noc założyć na przednią szybę maty termicznej lub koca.

Jakiej pogody spodziewać się w Boguszowie-Gorcach w nocy?

Oto prognoza pogody na noc z piątku na sobotę w Boguszowie-Gorcach:

Temperatura: -3°C.

Wilgotność powietrza: 92%

Wiatr: 36 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 94%.

Pogoda w Boguszowie-Gorcach w nocy z soboty na niedzielę: