Kierowcy! W Boguszowie-Gorcach jutro trzeba będzie skrobać szyby. w poniedziałek wyjdź wcześniej z domu Redakcja Naszemiasto.pl

Czy rano będzie mróz w Boguszowie-Gorcach? iStock Getty Images

Przekonaj się, czy na jutro meteorolodzy przewidują w Boguszowie-Gorcach zamarznięte szyby w samochodach. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Według wskazań meteorologów, w nocy z niedzieli na poniedziałek słupki rtęci powinny pokazać ok. -9°C. Jednocześnie wilgotność powietrza w Boguszowie-Gorcach może wynieść 95%, a prawdopodobieństwo opadów : 37%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 17 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Boguszowie-Gorcach w nocy z niedzieli na poniedziałek.